theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
17 Сентября 2026, 14:12
4 985
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан создает «командный центр» для годами заблокированных проектов - Moldova Project

Правительство готовит создание единой структуры, которая будет управлять стратегическими проектами Республики Молдова, пытаясь ускорить крупные инвестиции, которые в некоторых случаях годами остаются на стадии планирования.

Тофан создает «командный центр» для годами заблокированных проектов - Moldova Project.
Тофан создает «командный центр» для годами заблокированных проектов - Moldova Project.

Премьер-министр Василе Тофан объявил, что новая структура, предварительно названная «Moldova Project», должна взять на себя реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, здравоохранения, орошения, энергетики и транспорта, сообщает bani.md

«Молдове нужны крупные проекты, и они должны двигаться быстро, а не десятилетиями», — заявил глава правительства.

Тофан привел в пример несколько проектов, которые обсуждаются уже много лет, среди них — региональные больницы в Бельцах и Кагуле, системы орошения на юге страны, транспортная инфраструктура, аэропорт на севере страны и современная тюрьма в Кишиневе, проект которой был начат в 2013 году и до сих пор не завершен.

По словам премьер-министра, причиной блокировки проектов не всегда является отсутствие финансирования. Проблема также заключается в ограниченных возможностях учреждений превращать проекты из документов в реальные работы.

«Во многих случаях проблема не в отсутствии денег, а в слабых возможностях по реализации: обязанности распределены между слишком большим количеством учреждений, специалистов слишком мало, а проекты продвигаются слишком медленно», — объяснил Тофан.

Новая структура должна объединить в одной команде специалистов в области инженерии, управления проектами, государственных закупок и проведения тендеров, управления контрактами, финансов и права. Она будет заниматься подготовкой проектов, организацией закупок, мониторингом работ и завершением инвестиций.

«Мы хотим небольшую и очень хорошую команду», — заявил премьер-министр.

Тофан утверждает, что модель вдохновлена опытом таких стран, как Литва, Ирландия и Черногория, где возможности по реализации крупных проектов были сосредоточены в специализированных структурах.

На должность руководителя Moldova Project правительство намерено предложить Мирчу Ешану, нынешнего директора Агентства государственных услуг.

«Мирча Ешану доказал, что способен модернизировать учреждение и не избегает сложных проблем. Именно это нам нужно в Moldova Project», — заявил Тофан.

Премьер-министр утверждает, что новая структура не должна привести к расширению государственного аппарата или увеличению бюджетных расходов. Функции планируется сосредоточить за счет реорганизации уже существующих подразделений по реализации проектов.

«Наша цель — сэкономить деньги, а не потратить больше», — подчеркнул глава правительства.

Окончательная структура учреждения пока находится в процессе утверждения.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте