Тофан создает «командный центр» для годами заблокированных проектов - Moldova Project.

Правительство готовит создание единой структуры, которая будет управлять стратегическими проектами Республики Молдова, пытаясь ускорить крупные инвестиции, которые в некоторых случаях годами остаются на стадии планирования.

Премьер-министр Василе Тофан объявил, что новая структура, предварительно названная «Moldova Project», должна взять на себя реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, здравоохранения, орошения, энергетики и транспорта, сообщает bani.md

«Молдове нужны крупные проекты, и они должны двигаться быстро, а не десятилетиями», — заявил глава правительства.

Тофан привел в пример несколько проектов, которые обсуждаются уже много лет, среди них — региональные больницы в Бельцах и Кагуле, системы орошения на юге страны, транспортная инфраструктура, аэропорт на севере страны и современная тюрьма в Кишиневе, проект которой был начат в 2013 году и до сих пор не завершен.

По словам премьер-министра, причиной блокировки проектов не всегда является отсутствие финансирования. Проблема также заключается в ограниченных возможностях учреждений превращать проекты из документов в реальные работы.

«Во многих случаях проблема не в отсутствии денег, а в слабых возможностях по реализации: обязанности распределены между слишком большим количеством учреждений, специалистов слишком мало, а проекты продвигаются слишком медленно», — объяснил Тофан.

Новая структура должна объединить в одной команде специалистов в области инженерии, управления проектами, государственных закупок и проведения тендеров, управления контрактами, финансов и права. Она будет заниматься подготовкой проектов, организацией закупок, мониторингом работ и завершением инвестиций.

«Мы хотим небольшую и очень хорошую команду», — заявил премьер-министр.

Тофан утверждает, что модель вдохновлена опытом таких стран, как Литва, Ирландия и Черногория, где возможности по реализации крупных проектов были сосредоточены в специализированных структурах.

На должность руководителя Moldova Project правительство намерено предложить Мирчу Ешану, нынешнего директора Агентства государственных услуг.

«Мирча Ешану доказал, что способен модернизировать учреждение и не избегает сложных проблем. Именно это нам нужно в Moldova Project», — заявил Тофан.

Премьер-министр утверждает, что новая структура не должна привести к расширению государственного аппарата или увеличению бюджетных расходов. Функции планируется сосредоточить за счет реорганизации уже существующих подразделений по реализации проектов.

«Наша цель — сэкономить деньги, а не потратить больше», — подчеркнул глава правительства.

Окончательная структура учреждения пока находится в процессе утверждения.