Спатарь о новом госагентстве: Министерства отвечают за политики, агентства - за реализацию.

Правительство предлагает создать Офис по реализации стратегических проектов национальной инфраструктуры. Его работа оценивается в 46,5 млн леев в год. Из этой суммы около 38,5 млн леев направят на зарплаты 26 сотрудников.

Предлагаемая структура включает директора, заместителя директора и пять руководителей служб, а также других сотрудников учреждения, сообщает unimedia.info

Согласно проекту постановления, учреждение планируется создать путем объединения трех структур, отвечающих за реализацию проектов в сферах финансов, здравоохранения и юстиции.

Депутат PAS Марчел Спатарь прокомментировал это решение, отметив, что «все проекты реализуются агентствами».

Бывший министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь объяснил, что министерства в основном занимаются разработкой политики, тогда как реализация проектов, как правило, осуществляется агентствами или специализированными подразделениями.

«Министерство — это не агентство по реализации. Министерство разрабатывает политику. То есть все проекты реализуются агентствами. Например, я был министром в Министерстве труда и социальной защиты. Социальная помощь находится в подчинении министерства, но управляется Территориальным агентством социальной помощи. Проекты в сфере инфраструктуры — то же самое, они реализуются агентствами по реализации, подразделениями по реализации стратегических проектов», — заявил чиновник.