Тофан на встрече с Гутерришем: Молдова рассчитывает на ООН для продвижении реформ

Республика Молдова рассчитывает на поддержку Организации Объединённых Наций в укреплении устойчивости страны, продвижении реформ и европейского курса.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, передает deschide.md

Согласно сообщению правительства, встреча состоялась в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Премьер-министр поблагодарил ООН за постоянную поддержку модернизации Республики Молдова, в том числе в таких сферах, как реформа юстиции и государственного управления, экономическое и социальное развитие, укрепление энергетической устойчивости и адаптация к изменению климата.

«Республика Молдова строит европейское, современное и демократическое государство, а ООН является важным партнёром в этом процессе. Мы и дальше рассчитываем на это сотрудничество для продвижения реформ и укрепления устойчивости страны», — заявил Василе Тофан.

В ходе обсуждения региональной безопасности глава правительства подтвердил приверженность Молдовы мирному урегулированию приднестровского конфликта и сохранению стабильности в регионе.

Василе Тофан также подтвердил солидарность Республики Молдова с Украиной и поддержку справедливого и устойчивого мира в соответствии с положениями Устава ООН и международным правом.

Стороны также обсудили дальнейшие приоритеты партнёрства между Молдовой и Организацией Объединённых Наций.

Правительство Молдовы примет участие в разработке новой Рамочной программы сотрудничества на 2028–2032 годы, чтобы поддержка ООН соответствовала целям развития страны и её повестке европейской интеграции.