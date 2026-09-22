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rbc.ua logorbc
22 Сентября 2026, 17:48
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Гутерриш: ООН не имеет "рычагов влияния" на войны, которые сейчас ведутся в мире

Организация Объединенных Наций не имеет "рычагов влияния" на войны в Украине и на Ближнем Востоке из-за геополитических разногласий.

Гутерриш: ООН не имеет "рычагов влияния" на войны, которые сейчас ведутся в мире.
Гутерриш: ООН не имеет "рычагов влияния" на войны, которые сейчас ведутся в мире.

об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью Associated Press, передает rbc.ua

В частности, он отметил, что ООН "не имеет рычагов влияния" для содействия миру в Украине и на Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что твердо отстаивает Устав ООН и территориальную целостность стран, а также осуждает "ужасающие нарушения прав человека".

Гутерриш подчеркнул, что ООН не придерживается "транзакционного подхода к политике" и должна быть "ориентиром ценностей и принципов для всего мира, потому что кто-то должен утверждать, что закон силы не может возобладать над силой закона".

"Конечно, это иногда ограничивает наши возможности по заключению соглашения, поскольку одна из сторон является явным нарушителем, не желающим слушать правду. Но это никогда, никогда не заставит нас отойти от ценностей, на которых должно основываться цивилизованное общество", - заявил генсек ООН.

Он подчеркнул, что генеральный секретарь ООН не имеет армии, разведывательной службы и не располагает большими средствами. Но у него есть следующие полномочия - высказываться по глобальным вопросам и созывать собрания стран мира.

Гутерриш отметил, что нарушения и безнаказанность привели к гибели людей и огромным разрушениям, а сочетание российско-украинской войны и конфликта на Ближнем Востоке имеет "драматическое влияние" на мировую экономику.

Он добавил, что цены на продовольствие и энергоносители растут, процентные ставки повышаются, а развивающиеся страны сталкиваются с огромными трудностями в удовлетворении потребностей своего населения.

При этом генсек ООН выразил надежду, что эти проблемы заставят людей осознать, что препятствия невозможно устранить в одиночку, и для их решения необходимо международное сотрудничество.

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Источник
rbc.ua logorbc
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