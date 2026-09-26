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mlive.md logomlive
26 Сентября 2026, 20:15
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Тофан: Молдова рассчитывает подписать договор о вступлении в ЕС в 2028 году

После этого документ должен будет пройти ратификацию во всех странах — членах ЕС.

Тофан: Молдова рассчитывает подписать договор о вступлении в ЕС в 2028 году.
Тофан: Молдова рассчитывает подписать договор о вступлении в ЕС в 2028 году.

Об этом премьер-министр Василе Тофан заявил в интервью программе Brian Kilmeade Show, входящей в Fox News Podcasts, сообщает mlive.md

Говоря о перспективах европейской интеграции Молдовы, Тофан напомнил, что страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году.

«Мы планируем подписать договор о присоединении в 2028 году», — заявил премьер.

Ведущий уточнил, означает ли это, что Молдова вступит в Евросоюз уже в 2028 году.

«Мы подпишем договор, после чего он должен быть ратифицирован всеми государствами-членами. Поэтому, надеюсь, к 2030 году мы станем полноправным членом Европейского союза», — ответил Тофан.

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Источник
mlive.md logomlive
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