Тофан: Молдова рассчитывает подписать договор о вступлении в ЕС в 2028 году.

После этого документ должен будет пройти ратификацию во всех странах — членах ЕС.

Об этом премьер-министр Василе Тофан заявил в интервью программе Brian Kilmeade Show, входящей в Fox News Podcasts, сообщает mlive.md

Говоря о перспективах европейской интеграции Молдовы, Тофан напомнил, что страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году.

«Мы планируем подписать договор о присоединении в 2028 году», — заявил премьер.

Ведущий уточнил, означает ли это, что Молдова вступит в Евросоюз уже в 2028 году.

«Мы подпишем договор, после чего он должен быть ратифицирован всеми государствами-членами. Поэтому, надеюсь, к 2030 году мы станем полноправным членом Европейского союза», — ответил Тофан.