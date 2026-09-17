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moldpres.md logomoldpres
17 Сентября 2026, 18:38
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Литва сделает поддержку вступления Молдовы в ЕС одним из приоритетов

Литва продолжит поддерживать европейский курс Республики Молдова, в том числе в период своего председательства в Совете Европейского союза, которое начнется 1 января 2027 года.

Литва сделает поддержку вступления Молдовы в ЕС одним из приоритетов.
Литва сделает поддержку вступления Молдовы в ЕС одним из приоритетов.

Этот вопрос обсудили сегодня вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой и новый посол Литвы в Кишиневе Миндаугас Качераускис, передает moldpres.md

Встреча состоялась по случаю начала мандата литовского посла в Республике Молдова. Стороны обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества, реализуемые проекты и расширение взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Одной из важных тем стал процесс вступления Республики Молдова в Европейский союз, в том числе предстоящее председательство Литвы в Совете ЕС. В ходе встречи посол Миндаугас Качераускис подчеркнул, что поддержка вступления Республики Молдова в ЕС станет одним из приоритетов его мандата, и выразил готовность тесно сотрудничать с властями в Кишиневе.

В свою очередь, Михай Попшой пожелал дипломату успехов и выразил уверенность, что отношения между Республикой Молдова и Литвой продолжат развиваться как на двустороннем уровне, так и в контексте европейской интеграции.

«Мы благодарны Литве за поддержку, оказываемую Республике Молдова. У нас очень тесное партнерство с Литвой, которое на протяжении многих лет строилось на доверии и взаимной поддержке. Мы хотим и дальше развивать эти отношения, опираясь на уже существующую прочную основу», — заявил вице-премьер Михай Попшой.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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