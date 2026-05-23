Ткачук: У них МГРЭС - ржавый актив оккупантов, а это модернизированное предприятие
Депутат Марк Ткачук в эфире передачи «На грани» на ExclusivTV отметил, что Молдавская ГРЭС не является устаревшим предприятием, как утверждают наши власти.
Не так давно власти заявляли, что электроэнергия от МГРЭС обошлась бы сегодня дороже. Марк Ткачук с этим мнением не согласен.
"Это неправда. Даже при ответе властей это можно было бы легко посчитать в столбик, что показало бы, что это неправда. Это легко проверить", - отметил Ткачук.
Он считает верхом некомпетентности то, что линию Исакча - Вулканешты протянули по территории Украины.
"Эту линию можно было провести через Галац", - отметил Ткачук,
На что ведущая заявила, что все это происходило в советское время, когда никто не мог предположить, какой будет ситуация.
"Есть много вопросов к власти. Все, что касается энергетики, осуществляется по законам рынка и законам Ома. У них нет ни рынка, ни законов физики. У них есть какое-то свое представление о геополитике, по которому они реализуют свои проекты. У них Молдавская ГРЭС - это ржавый актив оккупантов. На самом деле это очень развитое, модернизированное предприятие, которое следует использовать, оно находится на территории Республики Молдова. Оно может быть очень важным активом, загруженным и производящим электроэнергию, не бесплатную, но гораздо более дешевую", - добавил Ткачук.
При этом политик подчеркнул, что "сегодня любые разговоры на эту тему приравниваются к национальному предательству".
"Никакой энергоэффективности и энергобезопасности эта власть не несет. Она несет сплошные угрозы", - заявил Ткачук.