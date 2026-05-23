theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
23 Мая 2026, 20:00
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ткачук: У них МГРЭС - ржавый актив оккупантов, а это модернизированное предприятие

Депутат Марк Ткачук в эфире передачи «На грани» на ExclusivTV отметил, что Молдавская ГРЭС не является устаревшим предприятием, как утверждают наши власти.

Ткачук: У них МГРЭС - ржавый актив оккупантов, а это модернизированное предприятие.
Ткачук: У них МГРЭС - ржавый актив оккупантов, а это модернизированное предприятие.

Не так давно власти заявляли, что электроэнергия от МГРЭС обошлась бы сегодня дороже. Марк Ткачук с этим мнением не согласен.

"Это неправда. Даже при ответе властей это можно было бы легко посчитать в столбик, что показало бы, что это неправда. Это легко проверить", - отметил Ткачук. 

Он считает верхом некомпетентности то, что линию Исакча - Вулканешты протянули по территории Украины.

"Эту линию можно было провести через Галац", - отметил Ткачук,

На что ведущая заявила, что все это происходило в советское время, когда никто не мог предположить, какой будет ситуация.

"Есть много вопросов к власти. Все, что касается энергетики, осуществляется по законам рынка и законам Ома. У них нет ни рынка, ни законов физики. У них есть какое-то свое представление о геополитике, по которому они реализуют свои проекты. У них Молдавская ГРЭС - это ржавый актив оккупантов. На самом деле это очень развитое, модернизированное предприятие, которое следует использовать, оно находится на территории Республики Молдова. Оно может быть очень важным активом, загруженным и производящим электроэнергию, не бесплатную, но гораздо более дешевую", - добавил Ткачук.

При этом политик подчеркнул, что "сегодня любые разговоры на эту тему приравниваются к национальному предательству".

"Никакой энергоэффективности и энергобезопасности эта власть не несет. Она несет сплошные угрозы", - заявил Ткачук.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте