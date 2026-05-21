Ткачук: Сегодня власть ликвидирует молдавскую независимость.

"Когда сегодня представители оппозиции борются за рейтинги, за персональную узнаваемость, за какие-то свои два притопа и три прихлопа, это все - чепуха", - пояснил Марк Ткачук.

Политик также обозначил главную задачу оппозиции.

"Сегодня оппозиция - это единственная сила, которая может сохранить молдавскую независимость, то есть то, во имя чего это государство возникло 27 августа 1991 года", - заявил Ткачук.

Ведущая подчеркнула, что "это личное мнение господина Ткачука".

"Нет, это не мое личное мнение, это мнение власти. Они публично заявляют, это является их задачей, они говорят это открыто каждый день. Сейчас это уже тренд и развернута кампания, начиная с главы государства, Майи Григорьевны, заканчивая премьер-министром Молдовы Александром Мунтяну. Они говорят об этом 24 часа на всех каналах, что если не получится наш евроинтеграционный процесс, то наша задача - объединить две страны, превратить в единое государство. Если не получится евроинтеграционный процесс, а он не получается, значит, мы пойдем по другому пути. Это они говорят открыто каждый день. Я это мнение пересказываю", - добавил Ткачук.