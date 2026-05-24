Ткачук: ПХБ осел на дне Днестра и представляет угрозу.

Ткачук отметил, что ответ комиссии заключался в том, что Днестр был просто загрязнен нефтепродуктами.

"Ответ был получен под давлением. Я попросил дать ответ на вопрос, что это было? Министр экологии ответил, что, скорее всего, это были нефтепродукты. Не были представлены данные ни о лабораториях, ни о проведенных анализах, ни о том, какого числа они были проведены. Ничего не было сказано вообще", - отметил Ткачук.

"Наши украинские партнеры и коллеги заявляли, что, возможно, причиной был разлив ракетного топлива, либо трансформаторного масла. Про ракетное топливо мы ничего сказать не можем, а какое трансформаторное масло было на Новоднестровской ГЭС, мы знаем. Оно содержало ПХБ - полихлорированные дифенилы. Это крайне токсическое химическое соединение, которое не растворяется на дне. Оно сразу оседает на дно и представляет огромную угрозу для всего живого.

На ПХБ никто никаких анализов не делал и не брал. Мои прямые вопросы в адрес министра во время пленарного заседания, не привели ни к каким ответам. Потом неожиданным образом в телевизионном эфире министр экологии вдруг предположил, что там было и трансформаторное масло. Телеведущая пропустила это мимо ушей. Но если сам министр предполагает, нужно опять остановить течение Днестра, по крайней мере, получить результаты", - добавил Ткачук.

Политик отметил, что "ранее сообщалось об отправке проб в Бухарест, но никто не знает, в какую лабораторию".

"Отправьте уже куда-нибудь пробы, например, в ЕС, получите результаты, успокойте общественное мнение, либо сознайтесь, что есть проблема", - отметил Ткачук.

При этом депутат отметил, что доля нефтепродуктов была далека от экологического загрязнения, но вода была остановлена, хотя с такими загрязнениями справляются любые фильтры в водоканалах.