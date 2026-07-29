Ткачук: Мы не рассчитывали на благородство «мамкиных пиночетов» в правительстве.

Депутат парламента от "Гражданского конгресса" Марк Ткачук назвал "предсказуемой трусостью отклонение правительством инициативы оппозиции по демократизации выборов в Молдове".

"Правительство Василия Тофана предсказуемо и трусливо отвергло инициативу оппозиции о демократизации выборов в Молдове. Правительство считает, что Центральная избирательная комиссия должна и впредь оставаться под монопольным контролем PAS!

Что же, мы в этом не сомневались. И на благородство всех этих «мамкиных пиночетов» не рассчитывали. Наши главные цензоры - наши граждане. И потому, как бы сложно не было, мы продолжим борьбу дальше и, конечно же, победим!", - отметил Ткачук.