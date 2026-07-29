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29 Июля 2026, 20:36
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Ткачук: Мы не рассчитывали на благородство «мамкиных пиночетов» в правительстве

Депутат парламента от "Гражданского конгресса" Марк Ткачук назвал "предсказуемой трусостью отклонение правительством инициативы оппозиции по демократизации выборов в Молдове".

Ткачук: Мы не рассчитывали на благородство «мамкиных пиночетов» в правительстве.
Ткачук: Мы не рассчитывали на благородство «мамкиных пиночетов» в правительстве.

"Правительство Василия Тофана предсказуемо и трусливо отвергло инициативу оппозиции о демократизации выборов в Молдове.  Правительство считает, что Центральная избирательная комиссия должна и впредь оставаться под монопольным контролем PAS! 

Что же, мы в этом не сомневались. И на благородство всех этих «мамкиных пиночетов» не рассчитывали. Наши главные цензоры - наши граждане. И потому, как бы сложно не было, мы продолжим борьбу дальше и, конечно же, победим!", - отметил Ткачук.

Источник
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