rupor
19 Мая 2026, 20:18
7 808
Суд отклонил требование об отводе судьи по делу Игоря Додона

Прокурор Петр Ярмалюк подал ходатайство об отводе судьи Александру Негру, входящего в состав коллегии, рассматривающей дело «Чёрный кулёк», по которому обвиняемым проходит бывший президент Игорь Додон.

Однако суд отклонил это требование, передает rupor.md со ссылкой на ipn.md

В обосновании ходатайства прокурор сослался на прежние заявления судьи, согласно которым его близкий родственник якобы имеет личные связи с Игорем Додоном и был вовлечён в политическую деятельность, связанную с ним, в том числе в консультативных структурах на местном уровне.

Сторона защиты также поддержала требование об отводе.

Несмотря на это, судьи приняли решение отклонить ходатайство.

Ранее защита уже подавала несколько заявлений об отводе других судей из состава коллегии, однако все они также были отклонены судом.

Источник
