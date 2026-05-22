Суд обязал советника PAS опровергнуть обвинения в адрес мэра Кишинева.

Кишинёвский суд сектора Рышкановка постановил, что Мельник должен публично опровергнуть свои заявления, признанные клеветническими, в которых он фактически обвинил мэра в причастности к уголовному делу экс-директора Spații Verzi Тудора Гырбу, пишет rupor.md

Согласно решению суда, советник обязан в течение 15 дней опубликовать сообщение с опровержением, указав, что примар не фигурирует в данном деле и что нет достаточных доказательств, указывающих на его причастность.

В свою очередь, Ион Мельник в комментарии для NewsMaker отверг обвинения и назвал решение суда «нонсенсом». По его словам, в публикации в Facebook, ставшей основанием для судебного иска, он не утверждал, что Ион Чебан является фигурантом расследования, а лишь разместил изображение, на котором тот присутствовал.

Советник также заявил, что намерен обжаловать решение в Апелляционной палате в установленный законом 30-дневный срок.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация, размещённая в мае 2025 года. Она содержала отредактированное изображение и информацию о деле о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого расследуется деятельность Тудора Гырбу, при этом имя примара прямо в тексте не упоминалось.