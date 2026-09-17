Старыш о реорганизации ЖДМ: Могло быть и хуже, но не настолько пи**ец.

Законопроект о реорганизации госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) вызвал бурные дискуссии в парламенте.

Депутат от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Константин Старыш раскритиковал как инициативу, так и то, как предприятие управлялось в последние годы. В своем выступлении парламентарий сравнил нынешнее положение ЖДМ с периодом 2001–2009 годов, когда ПКРМ находилась у власти, пишет agora.md

Старыш поставил под сомнение аргументы о необходимости реорганизации предприятия и предположил, что преобразование ЖДМ может стать «первым скрытым этапом приватизации». В этом контексте депутат также раскритиковал подход правительства к управлению государственной собственностью.

«Человек открыто заявляет, что государство по определению является плохим менеджером и априори не способно эффективно управлять своими активами», — заявил Старыш, имея в виду премьер-министра Республики Молдова Василе Тофана.

Депутат от ПКРМ привел в качестве примера период 2001–2009 годов, утверждая, что ЖДМ получала значительную прибыль, инвестировала в инфраструктуру и модернизацию подвижного состава, а число сотрудников и зарплаты были значительно выше, чем сейчас.

«Поэтому не перекладывайте с больной головы на здоровую. Не государство плохо управляет своими активами, а вы, ваши политические назначенцы, так называемые универсальные менеджеры», - отметил Константин Старыш.

В то же время Старыш признал, что часть проблем, с которыми сталкивается ЖДМ, может объясняться внешними факторами, включая региональную нестабильность и войну в Украине. Однако для описания масштаба нынешних проблем предприятия парламентарий использовал нецензурное выражение.

Старыш произнес его шепотом и не был наказан председателем парламента Игорем Гросу. Депутат сослался на более раннее высказывание лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, который резко отреагировал после того, как парламентское большинство отклонило инициативу формирования об учреждении Дня памяти жертв домашнего насилия.

«Да, вероятно, есть и объективные обстоятельства. Есть региональная и мировая нестабильность, военные действия. Да, в подобных условиях могло быть хуже. Но не настолько пи**ец, как выразился на прошлом заседании коллега Усатый», - заявил Старыш.

Согласно проекту, принятому в первом чтении, ЖДМ должна быть реорганизована до конца 2026 года путем разделения управления инфраструктурой и транспортной деятельности. Предприятие будет преобразовано в АО CFM-Infra со стопроцентным государственным капиталом, а железнодорожная инфраструктура останется в собственности государства. При этом частные операторы смогут использовать инфраструктуру для грузовых перевозок за плату и на условиях недискриминационного доступа.