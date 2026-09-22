Стамате призвала PAS снизить НДС на топливо: "Если страна в кризисе, действуйте!".

Бывшая министр юстиции и экс-депутат Олеся Стамате обратилась к депутатам PAS в связи с предложением правительства об объявлении чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах.

«Если вы признаете, что страна находится в кризисе, действуйте!» — заявила Стамате в сообщении, опубликованном в Facebook, передает realitatea.md

По ее словам, парламент должен принять два конкретных решения: снизить НДС на топливо и отказаться от запланированного на 2027 год повышения акцизов и НДС.

Стамате обратила внимание на цепной эффект роста цен на топливо для экономики.

«Каждый лишний лей на заправке означает более дорогой транспорт, более дорогие товары и более дорогие услуги. В итоге за всё платят люди», — заявила она.

Бывшая чиновница также раскритиковала двойную налоговую нагрузку на население, заявив, что граждан нельзя дважды облагать налогами из-за одного и того же кризиса — сначала на заправке, а затем за счёт повышенных налогов.

В последние дни цены на топливо достигли рекордного уровня. Сегодня, 22 сентября, дизельное топливо стоит 36,52 лея за литр, а бензин — 33,99 лея.