Стамате: Мы еще не получили счета по новому тарифу, а на газ хотят поднять снова.

Сейчас потребители платят 20,30 лея за кубометр. Нынешняя цена вступила в силу только 1 сентября.

Экс-депутат Олеся Стамате отреагировала на очередное подорожание.

"Более 26 леев за кубометр газа требует Energocom — всего через несколько недель после последнего повышения цены. Мы еще даже не получили счета по новому, повышенному тарифу, а нам уже предлагают платить еще больше.

Где ответственность государства перед гражданами? Как власти хотят вернуть доверие людей?", - спросила политик.

Представители Energocom объяснили новую заявку ростом закупочной стоимости газа. С момента предыдущего обращения, поданного 15 июля, цены на европейском рынке увеличились на 42,15%.

При расчете действующего тарифа использовалась средняя закупочная цена около 56,25 евро за МВт·ч. Позднее котировки TTF превысили 75 евро за МВт·ч, а в октябре Energocom ожидает их на уровне около 76,6 евро. Сопоставимые цены прогнозируются также в ноябре и декабре.

В компании утверждают, что сейчас закупают газ дороже стоимости, заложенной в действующий тариф. Среди причин роста названы напряженность на Ближнем Востоке, сокращение поставок сжиженного газа, низкий уровень европейских запасов и конкуренция с азиатскими рынками.