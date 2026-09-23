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23 Сентября 2026, 17:17
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Стамате: Мы еще не получили счета по новому тарифу, а на газ хотят поднять снова

Energocom подал в НАРЭ заявку на повышение регулируемого тарифа на природный газ. Для бытовых потребителей компания предлагает установить цену в размере 24,305 лея без НДС, или около 26,25 лея за кубометр с учетом налога.

Стамате: Мы еще не получили счета по новому тарифу, а на газ хотят поднять снова.
Стамате: Мы еще не получили счета по новому тарифу, а на газ хотят поднять снова.

Сейчас потребители платят 20,30 лея за кубометр. Нынешняя цена вступила в силу только 1 сентября.

Экс-депутат Олеся Стамате отреагировала на очередное подорожание. 

"Более 26 леев за кубометр газа требует Energocom — всего через несколько недель после последнего повышения цены. Мы еще даже не получили счета по новому, повышенному тарифу, а нам уже предлагают платить еще больше.

Где ответственность государства перед гражданами? Как власти хотят вернуть доверие людей?", - спросила политик.

Представители Energocom объяснили новую заявку ростом закупочной стоимости газа. С момента предыдущего обращения, поданного 15 июля, цены на европейском рынке увеличились на 42,15%.

При расчете действующего тарифа использовалась средняя закупочная цена около 56,25 евро за МВт·ч. Позднее котировки TTF превысили 75 евро за МВт·ч, а в октябре Energocom ожидает их на уровне около 76,6 евро. Сопоставимые цены прогнозируются также в ноябре и декабре.

В компании утверждают, что сейчас закупают газ дороже стоимости, заложенной в действующий тариф. Среди причин роста названы напряженность на Ближнем Востоке, сокращение поставок сжиженного газа, низкий уровень европейских запасов и конкуренция с азиатскими рынками.

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