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realitatea.md logorealitatea
16 Сентября 2026, 16:28
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Грэдинару — Стамате: Когда вы были в PAS, реформа vetting была хорошей

Между депутатом PAS Василе Грэдинару и бывшим председателем юридической комиссии Олесей Стамате состоялся обмен репликами по поводу того, как работает реформа экстраординарной оценки судей и прокуроров — vetting.

Грэдинару — Стамате: Когда вы были в PAS, реформа vetting была хорошей.
Грэдинару — Стамате: Когда вы были в PAS, реформа vetting была хорошей.

Спор начался с различий между решениями Комиссии по оценке прокуроров и решениями Высшего совета прокуроров (ВСП), сообщает realitatea.md

Олеся Стамате дала понять, что существенные различия между решениями комиссии vetting и ВСП обусловлены политическим вмешательством, а не дружескими и родственными отношениями между прокурорами.

«Я не знаю, можно ли объяснить разные решения комиссии vetting и ВСП отношениями между прокурорами. Судей меньше, чем прокуроров. В два раза. Разве они не должны быть ближе друг к другу? Иметь больше дружеских отношений?» — заявила бывший министр юстиции Олеся Стамате.

В ответ Василе Грэдинару исключил любое вмешательство политиков в процесс vetting, отметив, что изменение риторики Олеси Стамате связано с ее уходом из партии.

«Мне жаль, госпожа Стамате, что тогда, когда мы вместе разрабатывали реформу vetting, она была хорошей и не допускала вмешательства политиков, а только после того, как вы перестали быть частью PAS, вдруг появилось политическое вмешательство. Очевидно, что такого вмешательства политиков не существует», — ответил депутат.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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