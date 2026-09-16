Грэдинару — Стамате: Когда вы были в PAS, реформа vetting была хорошей.

Между депутатом PAS Василе Грэдинару и бывшим председателем юридической комиссии Олесей Стамате состоялся обмен репликами по поводу того, как работает реформа экстраординарной оценки судей и прокуроров — vetting.

Спор начался с различий между решениями Комиссии по оценке прокуроров и решениями Высшего совета прокуроров (ВСП), сообщает realitatea.md

Олеся Стамате дала понять, что существенные различия между решениями комиссии vetting и ВСП обусловлены политическим вмешательством, а не дружескими и родственными отношениями между прокурорами.

«Я не знаю, можно ли объяснить разные решения комиссии vetting и ВСП отношениями между прокурорами. Судей меньше, чем прокуроров. В два раза. Разве они не должны быть ближе друг к другу? Иметь больше дружеских отношений?» — заявила бывший министр юстиции Олеся Стамате.

В ответ Василе Грэдинару исключил любое вмешательство политиков в процесс vetting, отметив, что изменение риторики Олеси Стамате связано с ее уходом из партии.

«Мне жаль, госпожа Стамате, что тогда, когда мы вместе разрабатывали реформу vetting, она была хорошей и не допускала вмешательства политиков, а только после того, как вы перестали быть частью PAS, вдруг появилось политическое вмешательство. Очевидно, что такого вмешательства политиков не существует», — ответил депутат.