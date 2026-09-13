Спатарь о влиянии новых налогов на учительницу: «Она курит, ходит в ресторан?».

Депутат PAS Марчел Спатарь, назначенный председателем парламентской комиссии по экономике, заявил, что бюджетники страны не слишком сильно ощутят повышение налогов, если у них нет вредных привычек.

На вопрос, как будет справляться учительница со средней зарплатой, Спатарь отметил: «Все зависит от ее предпочтений: курит она или нет, делает ли ее муж ставки, ходит ли она в ресторан». Заявления прозвучали в программе Cutia neagră на TV8, пишет unimedia.info

Чтобы депутаты объяснили, как новая налоговая политика, которая вступит в силу в начале 2027 года, отразится на жителях Молдовы, им привели в пример учительницу из столицы с ежемесячной зарплатой в 15 тыс. леев.

«Давайте спроецируем новую налоговую политику на следующий год на конкретных людей. Представим, что госпожа Елена находится в январе 2027 года, и попытаемся понять, как именно на ней отразятся новые положения закона, которые приведут к росту цен из-за повышения налогов на многие товары. Как именно госпожа Елена почувствует происходящие изменения?», - спросила ведущая.

«Налоговая политика — очень сложный документ. Речь идет не об одном решении с единственным последствием, здесь эффектов много. Все зависит от предпочтений госпожи Елены, учительницы: курит она или не курит», — отметил Марчел Спатарь.

«Она не курит, не играет в азартные игры, у нее небольшая зарплата, и, к сожалению, она не может себе многого позволить».

«Зависит от того, делает ли ее муж ставки», — продолжил Спатарь.

«Не делает. Госпожа Елена — обычная жительница Республики Молдова, как большинство граждан. Значительную часть зарплаты она тратит на продукты питания, другую часть — на коммунальные услуги и содержание квартиры, у нее также есть дети», - отметила ведущая.

«Сегодня госпожа Елена получает зарплату в 15 тыс. леев и несет определенные расходы на жизнь. Если говорить о минимальной потребительской корзине, то по итогам консультаций, а они были очень широкими, отказались от идеи повысить НДС на все продукты питания до 20%, и для многих основных продуктов ставка сохранится на уровне 12%. Кроме того, есть два продукта — куриное мясо и яйца, для которых ставка составляла 20%, а теперь снизится до 12%. Соответственно, для продовольственной потребительской корзины эффект будет не очень большим. В Республике Молдова каждый год есть инфляция, возможно, цены вырастут. Если госпожа Елена ходит в ресторан, возможно, она заметит там небольшое повышение цен, но опять же все зависит от ресторана», — пояснил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

«То есть, если госпожа Елена идет в магазин за продуктами, она не почувствует разницы?», - спросила ведущая.

«Зависит от того, какие продукты она покупает. Она не почувствует ее настолько сильно. Если пойдет в ресторан — почувствует немного больше», — ответил Спатарь.

В этом контексте Марчел Спатарь также утверждает, что после вступления в силу новой налоговой политики на 2027 год жители Молдовы с небольшими пенсиями, которые будут употреблять больше куриного мяса и яиц, смогут сократить свои расходы.

«По итогам консультаций было решено снизить НДС на эти два продукта с 20% до 12%, соответственно, снизятся и цены», — уточнил депутат.

10 сентября депутаты PAS одобрили в первом чтении проект налоговой политики на 2027 год. Документ предусматривает, среди прочего, применение НДС в размере 20% к газу и электроэнергии.