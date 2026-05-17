17 Мая 2026, 08:00
Спатарь: Армия России в Приднестровье — это не только проблема Молдовы, но и Европы

Марчел Спатарь заявил, что вывод российских войск из приднестровского региона является «правильной стратегией» и необходимым условием для продолжения процесса реинтеграции Республики Молдова.

Заявления были сделаны в рамках передачи Podcastul Lorenei, передает protv.md

В ходе подкаста Спатарь отметил, что российское военное присутствие на левом берегу Днестра — это не только внутренняя проблема Республики Молдова, но и вопрос, затрагивающий весь европейский континент.

«Я считаю, что это правильная стратегия. Я считаю, что проблема незаконного присутствия российской армии в приднестровском регионе — это не только проблема нашей страны, это проблема европейского континента, и хорошо, что Европейский союз занимает четкую позицию по поводу того, что это незаконно. Кроме того, Россия еще в 1999 году в Стамбуле взяла на себя обязательство вывести свои войска, однако этого так и не произошло», - заявил Спатарь.

Также Марчел Спатарь подчеркнул, что важно, что вопрос вывода российских войск был включен в повестку переговоров между Европейским союзом и Россией.

«Важно то, что эта проблема будет обсуждаться и вынесена Европейским союзом на стол переговоров. С моей точки зрения, это правильная стратегия, а вывод российской армии является необходимым условием для продолжения процесса реинтеграции Республики Молдова в ЕС», - отметил Спатарь.

Депутат добавил, что власти уже начали внедрять конкретные меры для приближения приднестровского региона к национальным и европейским стандартам, приведя в пример процесс налогового выравнивания.

ЕС требует вывода российских войск из приднестровского региона как одного из условий переговоров с Россией.

В начале недели ЕС объявил, что готовит список требований для переговоров с Россией. Одним из условий является вывод российских войск из приднестровского региона.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят в рамках неформальной встречи, запланированной на 27–28 мая на Кипре, возможные переговоры с Россией и условия, которые Брюссель должен выдвинуть Москве в контексте войны в Украине.

