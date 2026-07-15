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rupor.md logorupor
15 Июля 2026, 17:36
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Социалисты требуют отставки руководства АГУ из-за ситуации с водительскими правами

Депутат от Партии социалистов Алла Урсу-Анточ призвала кандидата в премьер-министры Василия Тофана не сохранять Мирчу Ешану на посту директора Агентства госуслуг (АГУ) и не назначать его на должности в будущем правительстве.

Социалисты требуют отставки руководства АГУ из-за ситуации с водительскими правами.
Социалисты требуют отставки руководства АГУ из-за ситуации с водительскими правами.

По словам депутата, в подразделении AГУ, отвечающем за прием экзаменов на получение водительских удостоверений, якобы действует система коррупции. Она утверждает, что некоторых кандидатов намеренно не допускают к успешной сдаче практического экзамена, чтобы впоследствии требовать взятки за получение водительских прав, пишет rupor.md

Алла Урсу-Анточ также раскритиковала систему онлайн-записи на экзамены, заявив, что в Кишинёве и Бельцах ожидание практического экзамена составляет от 45 до 60 дней, а такая ситуация, по ее мнению, создается искусственно.

Кроме того, депутат напомнила, что ранее власти аннулировали почти 700 водительских удостоверений, полученных мошенническим путем в подразделениях AГУ в Бельцах и Единцах. По ее мнению, после этого руководство учреждения должно было взять на себя ответственность и уйти в отставку.

Директор AГУ Мирча Ешану пока не прокомментировал озвученные обвинения.

Источник
rupor.md logorupor
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