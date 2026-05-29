29 Мая 2026, 11:53
Мирча Ешану: Новый образец водительских прав практически невозможно подделать

Глава АГУ отметил, что большая часть элементов, использованных в старом образце водительских прав, уже устарела с технологической точки зрения.

«Старые права были изготовлены из пластика по технологиям и дизайну 9-летней давности. У нас почти 2,3 миллиона граждан Республики Молдова имеют право управлять транспортными средствами, от мотоциклов до грузовиков и троллейбусов», — сказал глава Агентства в эфире передачи на телеканале JurnalTV, передает ipn.md

Чиновник заявил, что необходимость повышения уровня безопасности обусловлена многочисленными попытками подделки водительских прав, особенно для использования за границей.

«Мы народ очень мобильный, в том числе и за границей. Большинство попыток подделки совершаются в отношении водительских прав, а не паспортов или удостоверений личности. Удостоверение личности действительно только на территории страны проживания. Водительские права — наиболее востребованный документ при трудоустройстве за границей. Поэтому мы разместили на обороте водительских прав QR-код, который отображает полную информацию, категорию и ограничения. У вас могут быть водительские права, но они могут быть приостановлены. Эти сведения отображаются при сканировании прав», — пояснил Мирча Ешану.

По словам главы АГУ, находящиеся в настоящее время в обращении водительские права останутся действительными до истечения срока действия, указанного в документе.

Источник
ipn
