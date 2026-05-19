СИБ на обвинения Тирасполя: Спекулятивные и не заслуживающие доверия.

По его словам, спецслужбы якобы планируют оказывать давление, заниматься шантажом и запугиванием членов так называемой избирательной комиссии в непризнанном регионе.

Служба информации и безопасности назвала эти обвинения спекулятивными и лишенными всякого доверия, сообщает rupor.md

«Служба информации и безопасности напоминает, что так называемые структуры Приднестровского региона антиконституционны и не входят в правовое поле Республики Молдова. Их высказывания — это спекулятивные и не заслуживающие доверия заявления, которые не нуждаются в дополнительных комментариях. Компетентные государственные органы осуществляют свою деятельность исключительно на основании закона и в интересах Республики Молдова», — подчеркнули в ведомстве.