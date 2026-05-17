deschide.md logodeschide
17 Мая 2026, 20:30
9 435
Шалару: Жюри, вызвавшее все это позорное событие, — это не Бессарабия и не Молдова

После публикации протоколов жюри Республики Молдова, вынесенных в отношении румынской певицы Александры Кэпитэнеску на конкурсе «Евровидение», в общественном пространстве продолжают появляться всё более возмущенные реакции.

Анатол Шалару также отреагировал, подчеркнув, что именно публика честно проголосовала и присудила Румынии максимальное количество баллов, в отличие от жюри, передает deschide.md

«Один голос равен Союзу. Бессарабия проголосовала за Румынию! Нет, жюри, вынесшее окончательный вердикт, — это не Бессарабия, это не Республика Молдова. Граждане Республики Молдова отдали Румынии максимальное количество голосов! Вчера вечером румыны из страны и жители Бессарабии поддержали друг друга. Голоса народа на двух румынских берегах Прута еще раз показали, что они гораздо умнее «институций». Не позволяйте Российской Федерации использовать почти клиническую глупость псевдожюри и сеять вражду. Важен только голос простых людей! Это было голосование между братьями! Остальное — незначительные детали» — написал Анатол Шалару на своей странице в Facebook.

Отмечаем, что скандал разразился после того, как Республика Молдова присудила 3 балла румынской участнице, которая, кстати, вошла в тройку лучших исполнителей международного музыкального конкурса «Евровидение-2026». Оценка жюри подверглась резкой критике со стороны интернет-пользователей, журналистов и лидеров общественного мнения.

