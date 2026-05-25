25 Мая 2026, 18:24
Санду созывает Высший совет безопасности из-за ситуации на энергорынках
Президент Майя Санду во вторник, 26 мая, в 14:00 проведёт заседание Высшего совета безопасности (ВСБ).
Основной темой заседания станет энергетическая безопасность Молдовы на фоне глобальной нестабильности энергетических рынков и региональной напряжённости на Ближнем Востоке.
Участники обсудят возможное влияние ситуации на страну, а также меры, принимаемые для защиты граждан и экономики Республики Молдова.