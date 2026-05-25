25 Мая 2026, 18:24
11 230
Санду созывает Высший совет безопасности из-за ситуации на энергорынках

Президент Майя Санду во вторник, 26 мая, в 14:00 проведёт заседание Высшего совета безопасности (ВСБ).

Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности.
Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности.

Основной темой заседания станет энергетическая безопасность Молдовы на фоне глобальной нестабильности энергетических рынков и региональной напряжённости на Ближнем Востоке.

Участники обсудят возможное влияние ситуации на страну, а также меры, принимаемые для защиты граждан и экономики Республики Молдова.

Источник
