Санду созывает Национальный совет безопасности: обсудят энергетический кризис.

Президент Республики Молдова Майя Санду в понедельник в 13:00 проведет заседание Национального совета безопасности (НСБ).

На повестке дня — влияние международного энергетического кризиса на Молдову и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости в преддверии холодного сезона.

После заседания, в 15:30, президент Майя Санду проведет брифинг для прессы.