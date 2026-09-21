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21 Сентября 2026, 08:16
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Санду созывает Национальный совет безопасности: обсудят энергетический кризис

Президент Республики Молдова Майя Санду в понедельник в 13:00 проведет заседание Национального совета безопасности (НСБ).

Санду созывает Национальный совет безопасности: обсудят энергетический кризис.
Санду созывает Национальный совет безопасности: обсудят энергетический кризис.

На повестке дня — влияние международного энергетического кризиса на Молдову и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости в преддверии холодного сезона.

После заседания, в 15:30, президент Майя Санду проведет брифинг для прессы. 

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