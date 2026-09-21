21 Сентября 2026, 08:16
17 084
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Санду созывает Национальный совет безопасности: обсудят энергетический кризис.
Санду созывает Национальный совет безопасности: обсудят энергетический кризис
Президент Республики Молдова Майя Санду в понедельник в 13:00 проведет заседание Национального совета безопасности (НСБ).
На повестке дня — влияние международного энергетического кризиса на Молдову и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости в преддверии холодного сезона.
После заседания, в 15:30, президент Майя Санду проведет брифинг для прессы.