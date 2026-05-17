Санду: Систему правосудия нельзя реформировать наполовину.

По словам главы государства, реформу нельзя оставлять незавершенной, поскольку это не позволит добиться реальных изменений в системе правосудия. Об этом она заявила в эфире программы «Территория свободы» на Realitatea TV, передает rupor.md

«Очень важно довести процесс до конца. Невозможно реформировать систему наполовину — или даже меньше — и ожидать, что она будет работать эффективно», — заявила Санду.

Президент подчеркнула, что если одна часть судебной системы будет очищена от коррупции, а другая останется прежней, то ожидать полноценной реформы невозможно. Она также обратила внимание на результаты проверки судей и прокуроров.

«Если посмотреть на результаты работы комиссии, то мы видим, что этот тест прошли лишь около 50% судей. Это говорит о том, что проблемы в системе действительно серьёзные», — отметила глава государства.

По словам Санду, часть представителей системы отказалась проходить проверку, а некоторые не смогли ее пройти. Именно поэтому, считает президент, необходимо завершить реформу и обеспечить, чтобы в судебной системе работали люди, соблюдающие закон и не вовлеченные в коррупцию.

Отвечая на вопрос о том, почему проверку судей первой инстанции не может проводить Высший совет магистратуры, как это предполагалось изначально, Санду заявила, что больше доверяет независимой комиссии в вопросах финансовой оценки.

«У нас маленькая система, люди хорошо знают друг друга. И даже если среди представителей магистратуры есть честные люди, это ещё не означает, что все решения будут полностью объективными», — подчеркнула президент.

Она добавила, что проблемы в судебной системе накапливались годами, поэтому процесс реформирования должен быть максимально объективным и последовательным.