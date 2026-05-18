Санду отправляется с европейским турне в Страсбург, Нидерланды и Чехию.

По сообщению пресс-службы администрации главы государства, в ходе этих визитов Майя Санду «будет продвигать интересы граждан, партнерские отношения для безопасности и развития Республики Молдова, а также присоединение нашей страны к Европейскому союзу», пишет logos-pres.md

В ходе пленарной сессии Европарламента 19 мая президент проведет дискуссии с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой и представителями политических групп: Европейской народной партии (ЕВП), Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D), Европейских консерваторов и реформистов (ECR), Обновляя Европу (Renew Europe), Зеленых / Европейского свободного альянса (Зеленые/ЕПА).

В рамках визита Санду будет награждена Орденом европейских заслуг — знаком отличия, учрежденным Европейским парламентом по случаю празднования 75-летия Декларации Шумана. Награда присуждается личностям, которые внесли значительный вклад в продвижение европейских ценностей и в укрепление европейского проекта.

Кроме того, 20 мая президент будет находиться с рабочим визитом в Нидерландах, где встретится с премьер-министром Робом Йеттеном и министром иностранных дел Томом Берендсеном. По окончании встречи с премьер-министром оба официальных лица выступят с совместными заявлениями для прессы.

21 мая по приглашению президента Чешской Республики Петра Павела Майя Санду примет участие в форуме Globsec в Праге — одной из важнейших международных платформ, посвященных безопасности и внешней политике. На полях мероприятия президент проведет двустороннюю встречу с президентом Павелом и выступит с речью об опыте Республики Молдова в защите демократии и сопротивлении внешнему вмешательству.

«Визиты на этой неделе направлены на продвижение интересов граждан по созданию безопасной и процветающей страны посредством партнерских отношений и будущего членства в Европейском союзе», — отмечается в сообщении пресс-службы.