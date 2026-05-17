Санду об объединении с Румынией по типу ГДР: Граждане поддерживают евроинтеграцию.

Вопрос был задан ей на ежегодной конференции по внешней политике и безопасности, которая состоялась в субботу, 16 мая, в Таллине, передает deschide.md

Вопрос задал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который сослался на модель воссоединения Германии, пишет Cotidianul.md.

«Я думаю, многие задают этот вопрос, потому что он представляет собой стратегическую трудность, но вы знаете, что решение в виде Германской Демократической Республики уже есть. Я имею в виду, Германия это сделала, почему бы и вам не сделать?», — спросил Тоомас Хендрик Ильвес.

Майя Санду ответила, что направлением по-прежнему остается европейская интеграция.

«У нас действительно больше народной поддержки интеграции в ЕС, это было продемонстрировано на референдуме. Мы продолжаем интеграцию в ЕС, мы соблюдаем взятые на себя обязательства, это было отмечено в отчетах ЕС. И мы надеемся, что ЕС поможет нам продолжить этот путь. Но да, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность нашего народа и сохранить нашу страну частью свободного мира. Это наша главная задача, и мы найдем все пути для ее выполнения», — отметила президент Республики Молдова.

Однако Санду не исключила сценарий объединения, обозначив условие: «Я знаю, вы говорите об объединении с Румынией, поэтому я говорю именно об этом. Сегодня у нас действительно больше народной поддержки интеграции в ЕС, и это направление, в котором мы движемся. Но это не означает, что у нас не может быть больше народной поддержки объединения с Румынией, если в какой-то момент молдаване увидят, что вступление в ЕС продвигается недостаточно быстро», — пояснила Майя Санду.