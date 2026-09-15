Санду об объединении примэрий: Мы проводим реформу не ради реформ.

«Мы проводим реформу не ради реформ, а для того, чтобы добиться результатов, которые дадут людям уверенность», — заявила Майя Санду мэрам населенных пунктов, участвующих в процессе добровольного объединения.

По словам президента, населенным пунктам необходимы более сильные администрации, достаточные бюджеты и государственные услуги, отвечающие потребностям жителей, пишет realitatea.md

Санду выступила 15 сентября на первом заседании Совместного консультативного комитета между Европейским комитетом регионов и Республикой Молдова.

«Я знаю, что добровольное объединение предполагало длительные переговоры, постоянный диалог с жителями и поиск приемлемых решений для участвующих сообществ. Вы взяли на себя ответственность за руководство сложным, но необходимым процессом, поскольку нам нужны процветающие села и города, хорошо спланированная инфраструктура и государственные услуги, адаптированные к реальным потребностям», — заявила президент.

По словам Санду, власти должны четко определять приоритеты и направлять ресурсы на решение наиболее острых для сообществ проблем, в том числе связанных с отсутствием водоснабжения и канализации, состоянием дорог и нехваткой других необходимых услуг.

«Мы должны тщательно определить приоритеты и использовать ресурсы там, где это наиболее важно. На водоснабжение и канализацию, более качественные дороги и необходимые услуги, которых слишком многим населенным пунктам не хватает», — сказала Санду.

Президент объяснила, что реформа необходима также из-за сокращения численности населения в населенных пунктах, которое привело к уменьшению доходов местных администраций.

«Молдова, наши населенные пункты потеряли значительную часть населения, потому что уровень жизни не соответствовал ожиданиям людей, не был на том же уровне, что и стандарты, которые они находили в других местах. Это сокращение населения привело к уменьшению местных доходов, что создало проблему, которую необходимо остановить, мы должны прекратить эту тенденцию», — заявила Майя Санду.

Глава государства заявила, что объединенные населенные пункты получат больше возможностей для привлечения и реализации крупных проектов.

«Нам нужны соответствующие структуры государственного управления, обеспеченные необходимыми бюджетами. Это цель административно-территориальной реформы, правительство сосредоточено на местном развитии. У объединенных населенных пунктов больше шансов реализовать крупные проекты на благо граждан», — сказала она.

В то же время Санду подчеркнула, что децентрализация невозможна без достаточных финансовых ресурсов для местных властей.

«Мы должны создать условия и предоставить местным властям полномочия, а также необходимые ресурсы. Децентрализация имеет смысл только в том случае, если она сопровождается необходимыми ресурсами, населенные пункты должны иметь возможность воспользоваться возможностями, предоставляемыми Планом роста для Молдовы. Только если мы приложим усилия в этом направлении, мы сможем повысить уровень жизни», — добавила президент.