theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
15 Сентября 2026, 15:21
11 093
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду об объединении примэрий: Мы проводим реформу не ради реформ

«Мы проводим реформу не ради реформ, а для того, чтобы добиться результатов, которые дадут людям уверенность», — заявила Майя Санду мэрам населенных пунктов, участвующих в процессе добровольного объединения.

Санду об объединении примэрий: Мы проводим реформу не ради реформ.
Санду об объединении примэрий: Мы проводим реформу не ради реформ.

По словам президента, населенным пунктам необходимы более сильные администрации, достаточные бюджеты и государственные услуги, отвечающие потребностям жителей, пишет realitatea.md

Санду выступила 15 сентября на первом заседании Совместного консультативного комитета между Европейским комитетом регионов и Республикой Молдова.

«Я знаю, что добровольное объединение предполагало длительные переговоры, постоянный диалог с жителями и поиск приемлемых решений для участвующих сообществ. Вы взяли на себя ответственность за руководство сложным, но необходимым процессом, поскольку нам нужны процветающие села и города, хорошо спланированная инфраструктура и государственные услуги, адаптированные к реальным потребностям», — заявила президент.

По словам Санду, власти должны четко определять приоритеты и направлять ресурсы на решение наиболее острых для сообществ проблем, в том числе связанных с отсутствием водоснабжения и канализации, состоянием дорог и нехваткой других необходимых услуг.

«Мы должны тщательно определить приоритеты и использовать ресурсы там, где это наиболее важно. На водоснабжение и канализацию, более качественные дороги и необходимые услуги, которых слишком многим населенным пунктам не хватает», — сказала Санду.

Президент объяснила, что реформа необходима также из-за сокращения численности населения в населенных пунктах, которое привело к уменьшению доходов местных администраций.

«Молдова, наши населенные пункты потеряли значительную часть населения, потому что уровень жизни не соответствовал ожиданиям людей, не был на том же уровне, что и стандарты, которые они находили в других местах. Это сокращение населения привело к уменьшению местных доходов, что создало проблему, которую необходимо остановить, мы должны прекратить эту тенденцию», — заявила Майя Санду.

Глава государства заявила, что объединенные населенные пункты получат больше возможностей для привлечения и реализации крупных проектов.

«Нам нужны соответствующие структуры государственного управления, обеспеченные необходимыми бюджетами. Это цель административно-территориальной реформы, правительство сосредоточено на местном развитии. У объединенных населенных пунктов больше шансов реализовать крупные проекты на благо граждан», — сказала она.

В то же время Санду подчеркнула, что децентрализация невозможна без достаточных финансовых ресурсов для местных властей.

«Мы должны создать условия и предоставить местным властям полномочия, а также необходимые ресурсы. Децентрализация имеет смысл только в том случае, если она сопровождается необходимыми ресурсами, населенные пункты должны иметь возможность воспользоваться возможностями, предоставляемыми Планом роста для Молдовы. Только если мы приложим усилия в этом направлении, мы сможем повысить уровень жизни», — добавила президент.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте