Бузу: Правительство готовит более сильные примэрии для доступа к европейским фондам.

Реформа местного публичного управления необходима из-за сокращения численности населения, ограниченных финансовых ресурсов и чрезмерной фрагментации административной системы.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу на открытии заседания Совместного консультативного комитета между Европейским комитетом регионов и Республикой Молдова, передает moldpres.md

Алексей Бузу отметил, что реформа сложная и неизбежно будет вызывать споры, однако подчеркнул, что необходимо объяснять причины, по которым она инициирована.

«Любая реформа такого рода вызывает споры, но мы должны понимать, зачем мы проводим эту реформу. Хочу сказать, что в 2014 и 2024 годах в Республике Молдова проходила перепись населения. Средняя численность населения по стране с 2014 по 2024 год сократилась примерно на 14%. В примэриях, где численность населения составляет менее 3 000 человек, население сократилось на 32%, на 32,7%, то есть практически на 33%. Треть населения исчезла из этих населенных пунктов», - сказал Бузу.

По его словам, демографическая проблема сопровождается низкой финансовыми возможностями МПУ. Он отметил, что на национальном уровне собственные доходы местных органов власти первого уровня составляют примерно 11%.

«Если в последние годы исключить влияние инфляции, то в реальном выражении собственные доходы примэрий Республики Молдова сокращаются. С каждым годом собственных доходов становится все меньше. В европейском контексте собственные доходы на душу населения в Молдове составляют примерно 23 евро. В Косово - 61 евро на душу населения. В Боснии - 100 евро на душу населения. В Албании - 140 евро на душу населения», - уточнил чиновник.

Бузу также подчеркнул различия в доступе населения к базовым услугам, отметив, что в небольших населенных пунктах сосредоточена значительная часть домохозяйств, не имеющих доступа к водоснабжению и канализации.