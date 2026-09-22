Санду о НДС на энергию: Если не платим налоги, не на что строить школы, дороги и оборону.

Президент Майя Санду поддержала логику правительства по введению после отопительного сезона дифференцированного налогообложения потребления электроэнергии и природного газа.

Глава государства отметила, что общие налоговые льготы распространяются в том числе на людей, которые могут полностью оплачивать расходы, сообщает bani.md

Об этом она заявила после заседания Высшего совета безопасности, отвечая на вопрос, следует ли властям отложить применение новых налоговых правил, предусматривающих введение НДС на электроэнергию и повышение НДС на газ, на фоне высоких цен на энергоносители.

«Правительство объяснило логику этих решений. Есть люди, которые могут позволить себе платить эти цены, и тогда, когда мы вводим исключение, когда предоставляем снижение налога или полностью отменяем этот НДС, мы не помогаем людям, которые в этом нуждаются, а предоставляем эту льготу и тем, кто в ней не нуждается и может позволить себе платить полную цену», — заявила Майя Санду.

Согласно утвержденной правительством налоговой политике на 2027 год, с 1 апреля будет сохранено освобождение от НДС на первые 100 кВт·ч электроэнергии, потребляемые ежемесячно, тогда как потребление сверх этого лимита будет облагаться налогом. Для природного газа будет применяться сниженная ставка НДС в размере 8% на первые 150 кубометров, потребляемые в месяц, а объем сверх установленного лимита будет облагаться по стандартной ставке. Эти меры запланированы после окончания отопительного сезона.

На вопрос, следует ли пересмотреть лимиты в 100 кВт·ч и 150 кубометров, глава государства ответила, что они основаны на расчетах потребления домохозяйств и финансовых возможностях государства.

«За этими лимитами стоят определенные расчеты. […] Я уверена, что за этими цифрами стоят очень хорошие расчеты и что они исходят из ресурсов государства», — сказала Майя Санду.

Президент также связала уплату налогов со способностью государства финансировать государственные услуги и инвестиции.

«В идеальном мире мы бы хотели вообще не платить налоги. Но если мы не платим налоги, некому будет строить для нас школы, детские сады, дороги. […] Мы должны платить налоги, а после этого можем требовать от государства обеспечить в том числе противовоздушную оборону», — заявила Санду.

Глава государства уточнила, что новые меры должны вступить в силу после нынешнего отопительного сезона, а ситуация на энергетическом рынке до этого момента будет оцениваться.

Ранее правительство объясняло введение дифференцированного налогообложения стремлением сохранить льготы для базового потребления и одновременно избежать неограниченного предоставления налоговых льгот потребителям с более высоким уровнем потребления.