Санду надеется, что предложение Мерца не замедлит продвижение Молдовы в ЕС.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает Politico.

Недавно Мерц призвал лидеров ЕС обсудить создание нового статуса членства, которым страны-кандидаты могли бы пользоваться до того, как станут полноправными членами блока.

Такое "ассоциированное членство" потенциально могло бы предусматривать участие в заседаниях Европейского совета, место в Еврокомиссии, членство в Европейском парламенте без права голоса и даже представительство в Суде ЕС.

Санду надеется, что предложение Мерца не замедлит усилия Молдовы по официальному открытию переговоров о вступлении. "Мы надеемся, что в ближайшие недели мы увидим решение, официальное решение", – сказала она.

Подчеркнув, что Молдова готова начать официальные переговоры, Санду назвала вступление в ЕС ключевым фактором долгосрочной безопасности Молдовы.

Она добавила, что интеграция является "стратегией выживания как демократии", поскольку страна сталкивается с постоянным давлением со стороны России.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей "ассоциированного членства" в ЕС для Украины как временного статуса, который частично "закроет" запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме к другим европейским лидерам.

В Еврокомиссии подтвердили, что "действительно получили письмо от канцлера Мерца", и призвали к продолжению дискуссий о будущем расширении ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС.