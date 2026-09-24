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omniapres.md logoomniapres
24 Сентября 2026, 11:47
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Санду и Гросу осудили нарушение воздушного пространства Молдовы

Руководство Молдовы осудило новые нарушения национального воздушного пространства после того, как в четверг утром на территорию страны залетели четыре беспилотника. Это произошло на фоне массированных атак России по Украине.

Санду и Гросу осудили нарушение воздушного пространства Молдовы.
Санду и Гросу осудили нарушение воздушного пространства Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду осудила инциденты и предупредила, что война России против Украины все больше непосредственно затрагивает и Молдову, пишет omniapres.md

«Массированная атака России на Украину достигла Молдовы этим утром: четыре беспилотника нарушили наше воздушное пространство, а по меньшей мере один взорвался на севере», — написала Санду.

Глава государства добавила, что «война России ставит под угрозу всю Европу», и заявила, что Молдова осуждает войну и остается на стороне Украины.

Председатель парламента Игорь Гросу, в свою очередь, заявил, что жителей сёл Кунича, Воловица, Черница, Вадул-Рашков, Гура-Кэйнарулуй и других населенных пунктов на севере страны разбудил звук беспилотников, незаконно пролетавших в воздушном пространстве.

По предварительной информации, два летательных аппарата могли взорваться — один в районе города Каменка, другой вблизи села Черница Флорештского района, отметил Гросу.

«Это представляет прямую угрозу нашей безопасности и является вопиющим нарушением нашего суверенитета», — заявил председатель парламента.

Гросу призвал граждан сохранять спокойствие и бдительность, соблюдать рекомендации властей и сообщать государственным учреждениям о любых подозрительных объектах.

«Война против Украины все более непосредственно затрагивает и нас. Наши органы должны сохранять бдительность, действовать скоординированно и укреплять свои возможности по мониторингу и защите воздушного пространства», — заявил он.

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Источник
omniapres.md logoomniapres
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