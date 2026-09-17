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realitatea.md logorealitatea
17 Сентября 2026, 21:08
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Гросу о протестах в Приднестровье: Они проходят в контексте выборов в России

Председатель Парламента Республики Молдова Игорь Гросу связал недавние акции протеста в Приднестровском регионе с избирательной кампанией в Российской Федерации.

Гросу о протестах в Приднестровье: Они проходят в контексте выборов в России.
Гросу о протестах в Приднестровье: Они проходят в контексте выборов в России.

Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в парламенте, передает realitatea.md

«Честно говоря, я связываю эти события с контекстом так называемых выборов в Российской Федерации, которые пройдут с пятницы по воскресенье», — заявил Гросу.

По мнению спикера, данные протесты могут быть попыткой де-факто властей в Тирасполе продемонстрировать свою активность и показать населению, что они обеспокоены ситуацией в регионе.

«Так называемой администрации, вероятно, нужно проявить некоторую браваду, показать свою активность и неравнодушие к происходящему», — отметил глава Парламента.

При этом Игорь Гросу подчеркнул, что подобные манифестации никак не влияют на курс Кишинева: «В остальном процесс реинтеграции страны продолжается, он необратим, а принятые ранее решения были абсолютно верными».

Напомним, что на этой неделе в Бендерах состоялось несколько акций протеста. Их участники вышли с плакатами: «Нет геноциду приднестровского народа», «Приднестровье — самодостаточное государство» и «Миротворческая операция на Днестре должна продолжаться». Митингующие выступают против экономических мер, введенных конституционными властями Молдовы в отношении регионального бизнеса. По заявлениям организаторов, из-за новых таможенных пошлин, применяемых Кишиневом, предприятия левобережья Днестра за последние три года потеряли около 32 миллионов долларов.

В Российской Федерации трехдневное голосование на парламентских выборах начинается в пятницу, 18 сентября 2026 года. Это первые выборы в Государственную думу с момента начала полномасштабных военных действий в феврале 2022 года и вторая общенациональная кампания после президентских выборов 2024 года, на которых Владимир Путин был переизбран на очередной срок.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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