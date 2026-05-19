unimedia
19 Мая 2026, 14:13
Ризя прервал выступление Санду в Европарламенте выкриками "Она диктатор"

Выступление президента Майи Санду во время церемонии вручения Европейского ордена за заслуги было прервано бывшим депутатом Кристианом Ризей.

«Она диктатор и не заслуживает премии», - выкрикнул Ризя, после чего его силой вывели из зала, сообщает unimedia.info 

Тем не менее, президент закончила свою речь под аплодисменты присутствующих в зале.

Майя Санду 19 мая получила Европейский орден за заслуги — награду, присуждаемую за вклад в продвижение европейских ценностей и укрепление европейского проекта.


Кристиан Ризя был окончательно приговорен в 2019 году румынским судом к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы за торговлю влиянием и отмывание денег. До исполнения приговора он бежал в Молдову, где получил гражданство. Позже гражданство было аннулировано, и в апреле 2023 года Ризя был экстрадирован в Румынию.

После отбытия двух третей срока бывший депутат был условно-досрочно освобожден.

