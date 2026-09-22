theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 16:08
1 581
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ПСРМ не поддержит введение ЧП: Власти хотят запретить протесты и совершать секретные закупки

Партия социалистов (ПСРМ) не поддержит введение режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

ПСРМ не поддержит введение ЧП: Власти хотят запретить протесты и совершать секретные закупки.
ПСРМ не поддержит введение ЧП: Власти хотят запретить протесты и совершать секретные закупки.

По словам политика, правительство использует режим ЧП исключительно в собственных интересах, передает rupor.md

«Мы считаем, что правительство прикрывается этим режимом для заключения секретных контрактов и реализации непрозрачных схем. Ни один из премьер-министров так и не представил нам отчёт о том, как были потрачены деньги в период действия чрезвычайных положений. 

Кроме того, власть запрещает в период ЧП проведение протестов. Значит, цель — снова секретные закупки и блокирование недовольства граждан», — подчеркнул Додон.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте