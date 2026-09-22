ПСРМ не поддержит введение ЧП: Власти хотят запретить протесты и совершать секретные закупки.

Партия социалистов (ПСРМ) не поддержит введение режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

По словам политика, правительство использует режим ЧП исключительно в собственных интересах, передает rupor.md

«Мы считаем, что правительство прикрывается этим режимом для заключения секретных контрактов и реализации непрозрачных схем. Ни один из премьер-министров так и не представил нам отчёт о том, как были потрачены деньги в период действия чрезвычайных положений.

Кроме того, власть запрещает в период ЧП проведение протестов. Значит, цель — снова секретные закупки и блокирование недовольства граждан», — подчеркнул Додон.