Додон объявил о «массовых протестах» против власти.

Социалисты готовятся к массовым протестам против действующей власти, которую обвиняют в игнорировании проблем с ценами, тарифами и уровнем жизни. Об этом заявил лидер ПСРМ, депутат Игорь Додон.

По его словам, Молдова вступает в сложный период, особенно с приближением холодного сезона, а население не понимает, каких расходов ожидать в ближайшие месяцы, пишет omniapres.md

«Нам придется массово выйти на протесты против нынешней власти, против PAS, против беззакония, которое происходит», — заявил Додон.

Он добавил, что ПСРМ в ближайшее время начнет подготовку к акциям.

«Мы начнем подготовку к этим массовым протестам в ближайшее время. Они связаны с ценами, тарифами, условиями жизни, с тем, что у людей нет никакой ясности, царит полный хаос относительно того, что будет в ближайшие месяцы», — сказал лидер социалистов.

Додон также обвинил парламентское большинство и правительство в недостаточном внимании к экономическим и социальным проблемам населения.

В качестве примера он привел включение в повестку парламента вопроса о парламентской группе в поддержку демократической Беларуси. Такая группа существует в Молдове с 2022 года, а ее состав впоследствии менялся.

По словам Додона, этот вопрос показывает разницу между приоритетами власти и проблемами, которые он считает неотложными для населения.

«Прискорбно, что нынешняя власть, парламентское большинство не занимается проблемами людей», — заявил лидер ПСРМ.