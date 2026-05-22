Promo-LEX: Санкции против депутатов должны применяться без выборочности.

В организации заявили, что санкции против депутатов должны применяться по процедуре, чтобы не создавать впечатление выборочного или произвольного применения регламента, передает rupor.md

В начале заседания председатель парламента объявил о санкции против депутата Александра Вершинина. Его лишили права выступать на трех заседаниях из-за высказываний, которые были сочтены оскорбительными.

Позже микрофон отключили Василию Костюку, когда тот заявил, что его фракция сохраняет позицию, ранее высказанную Вершининым. После этого депутаты оппозиции вышли к центральной трибуне, а затем покинули зал.

Promo-LEX отметила, что регламент парламента запрещает оскорбления, обидные высказывания и действия, которые мешают заседаниям. При этом организация подчеркнула, что дисциплинарные меры должны применяться с соблюдением процедуры, принципа постепенности, права депутата дать объяснения и индивидуальной ответственности.

По мнению Promo-LEX, это важно, чтобы избежать восприятия, будто нормы регламента применяются избирательно или произвольно.

В сводке также говорится, что все предложения оппозиции по дополнению повестки были отклонены большинством. Среди них были инициативы о моратории на проверки и санкции для лиц, работающих самостоятельно, а также предложения заслушать представителей правительства по росту цен, госдолгу и демографической ситуации.

Всего парламент рассмотрел и проголосовал восемь проектов. Шесть были одобрены в первом чтении, два во втором.

Как и ранее, Promo-LEX снова указала на проблемы с прозрачностью процесса. По данным организации, они затронули шесть из восьми проектов, то есть 75 процентов документов, рассмотренных на заседании.

Речь идет о несоблюдении срока для представления рекомендаций заинтересованными сторонами и об отсутствии части сопутствующих документов по проектам, включая заключения, отчеты комиссий, антикоррупционную экспертизу и результаты публичных консультаций.

Отдельно Promo-LEX отметила, что по одному из проектов заседание профильной комиссии прошло в тот же день, когда документ рассматривался на пленарном заседании. Организация считает, что публикация документов уже во время заседания снижает прозрачность процесса.