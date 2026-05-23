Правительство: Ни одно село не исчезнет в результате реформы публичной администрации.

В пресс-службе правительства, «села не исчезнут, а станут частью более сильных местных администраций, способных предоставлять людям более качественные услуги», передает infotag.md

«Ложь, что реформа «ликвидирует» местные администрации и это приведет к исчезновению сел. Реформа направлена не на ликвидацию, а на объединение административного аппарата для более эффективного использования ресурсов и лучшего обслуживания граждан», - считают власти.

По мнению правительства, нынешняя модель территориально-административного деления, «в которой 776 примэрий обслуживают менее 3 тыс. жителей, фрагментирована, неэффективна и зависит от трансфертов из государственного бюджета».

«Когда несколько сел объединят свои ресурсы для управления, ни одно из них не исчезнет, а вместе станут сильнее», - отметили в пресс-службе.

Концепция реформы местной публичной администрации подразумевает ликвидацию путем слияния примэрий населенных пунктов с населением менее 3 тыс. человек. Согласно данным правительства такие составляют 87% из общего числа (776 из 892 примэрий).