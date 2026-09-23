Постоянное бюро утвердило повестку пленарного заседания 24 сентября.

Постоянное бюро парламента утвердило повестку пленарного заседания 24 сентября. Депутаты рассмотрят 17 законопроектов, 8 из которых под знаком ЕС.

Во втором чтении будут рассмотрены законопроект о противодействии злоупотреблению судебными исками против общественного участия, а также законопроект о внесении изменений в Закон о Конституционном суде. Также во втором чтении будут рассмотрены законопроект о регулировании осуществления медицинских и фармацевтических профессий, законопроекты о внесении изменений в нормативную базу, касающихся окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам, а также частичной либерализации валютного регулирования, передает moldpres.md

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, направленные на модернизацию централизованных систем теплоснабжения в Кишиневе и Бельцах, развитие энергетических сообществ, производства энергии из возобновляемых источников и рынка биотоплива.

В повестку пленарного заседания также включен законопроект о ратификации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Румынии о строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортной инфраструктуры стратегического значения. Кроме того, парламент рассмотрит в первом чтении законопроекты о независимости Национального банка Молдовы, реабилитации жертв преступлений, пожарной безопасности и гражданской защите, интеграции иностранцев в Республике Молдова, контроле над табаком, развитии системы социальной помощи, цифровизации социальных услуг и профессиональном развитии персонала.

Пленарное заседание состоится в четверг, 24 сентября, начало в 10:00. С повесткой дня можно ознакомиться на сайте парламента, а за заседанием можно следить в прямом эфире на странице парламента в Facebook и на его YouTube-канале, а также на официальной веб-странице учреждения.