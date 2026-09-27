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moldova1.md logomoldova1
27 Сентября 2026, 15:15
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Попшой в Канаде выступит на конференции по возвращению украинских детей и пленных

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 27–28 сентября находится с рабочим визитом в Канаде.

Попшой в Канаде выступит на конференции по возвращению украинских детей и пленных.
Попшой в Канаде выступит на конференции по возвращению украинских детей и пленных.

В Торонто он проведёт переговоры с главой канадского МИД Анитой Ананд и выступит на международной конференции «Пути к миру», передает moldova1.md

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы, в ходе встречи стороны обсудят приоритеты молдавско-канадских отношений и дальнейшее развитие сотрудничества.

Особое внимание планируется уделить экономическому и инвестиционному партнёрству, а также другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита глава молдавской дипломатии также примет участие во второй Министерской конференции, посвящённой возвращению украинских детей, удерживаемых гражданских лиц и военнопленных.

Мероприятие проходит под девизом «Пути к миру». Его принимает Канада, а организаторами выступают совместно Украина и Норвегия.

Кроме официальных встреч, в программе визита запланирована встреча Михая Попшоя с представителями молдавской общины, проживающими в Канаде.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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