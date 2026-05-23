Infotag
23 Мая 2026, 16:30
Подоляк: Остатки войск России из Приднестровья необходимо эвакуировать на самолетах

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье должны быть депортированы из Республики Молдова.

Об этом он заявил в среду вечером в передаче "Новая неделя с Анатолием Голя" на канале TV8, передает infotag.md

Украинский чиновник ответил на вопрос ведущего о том, готова ли Украина организовать коридор и предоставить возможность вывода российских войск из Приднестровского региона, если Россия согласится выполнить свои международные обязательства по выводу войск.

«Вы допускаете одну ошибку, когда говорите о том, что «Россия согласится». Россия никогда не согласится и никогда не выполняет свои обязательства. В 1994 году Россия подписала договор, гарантирующий неприкосновенность территории Украины. В 1997 году Россия подписала базовый политический договор с Украиной и подтвердила эти обязательства.  В 2001 году Путин вновь признал территориальную целостность Украины. И что мы видим сегодня?! Россия является безусловным геноцидальным врагом Украины, атакуя гражданское население в массовом порядке.  Все, что берет на себя Россия, никогда не соответствует действительности.  Россия никогда не согласится вывезти войска. Ее нужно принудить к этому», - подчеркнул Подоляк.

Говоря о выводе российских войск, он сказал, что просить нужно не у России, а  у третьей страны – у страны посредника.

«Европа должна содействовать этому. Одна из стран Европы должна предоставить самолеты для депортации из Молдовы военнослужащих вооруженных сил непонятной природы. Вот и все. Предоставить самолеты, погрузить туда остатки военных частей России. Таким образом, эта тема будет закрыта. Но это можно сделать только при наличии существенного давления на Россию. Ожидать от нее доброй воли, что она выполнит какие-то международные резолюции – невозможно. Россия уничижительно относится к Европе. Как раз Европе на примере Молдове нужно показать, что такое субъектность Европы – предоставить самолеты и вывезти этих российских военных», - заключил Подоляк.

