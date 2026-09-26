Платон предложил провести «конкурс» на звание главного врага Путина.

Инициатор гражданской платформы «Добрый день!» Вячеслав Платон иронично отреагировал на заявление премьера Василе Тофана, который в интервью Bloomberg Radio в Нью-Йорке назвал себя «одним из главных врагов Путина в регионе».

Платон задается вопросом, почему глава правительства поставил себя выше президента Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу в этой «воображаемой иерархии», сообщает unimedia.info

Заявление Тофана прозвучало в контексте его рассказа о действиях Российской Федерации против Республики Молдова и о том, что власти Кишинева называют гибридной войной.

«Россия ведет то, что мы называем гибридной войной против Молдовы, пытаясь прежде всего вмешиваться в наши выборы», — заявил премьер-министр в интервью. Тофан сказал, что является «одним из главных врагов Путина в регионе».

Платон обратил внимание именно на формулировку «в регионе», задавшись вопросом, какую территорию имел в виду премьер-министр и кто мог бы участвовать в подобном «конкурсе».

«Это заявление Тофана вызывает много вопросов. И первый из них — “территориальный”: можем ли мы каким-то образом определить границы того региона, о котором идет речь, чтобы понять состав участников конкурса на звание “главного врага Путина”?!» — прокомментировал Вячеслав Платон.

Он продолжил иронизировать, задав вопрос, почему Тофан считает себя выше Майи Санду и Игоря Гросу.

«Но даже если оставить этот вопрос в стороне, я хотел бы перейти к следующему. Почему Тофан поставил себя на первое место, считая Майю Санду и Игоря Гросу стоящими позади него? Почему он считает, что Майя Санду и Игорь Гросу, даже если они также враждебно относятся к Путину, все же являются меньшими врагами? Что заставило его так думать?» — заявил Платон.

Есть много вопросов, требующих ответа. И это не бессмысленные вопросы. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то из руководства страны проявлял слабость или по той или иной причине снижал свою враждебность по отношению к Путину», — продолжил Вячеслав Платон.

Замечание Платона о Майе Санду прозвучало на фоне того, что в конце 2025 года британское издание The Telegraph назвало президента Республики Молдова «Мировым лидером года — 2025». Материал о ней вышел под заголовком «Лидер, которого Путину не удалось победить». Издание отмечало роль Майи Санду в политическом противостоянии с давлением Кремля.

Платон также связал нынешнее заявление премьер-министра с другим эпизодом, когда Василе Тофан высоко оценил министра образования Дана Перчуна.

«Но если быть честными, нужно признать, что это не первый недружественный жест Тофана по отношению к Майе Санду. Помните, как он назвал Перчуна “лучшим министром образования за всю историю Республики Молдова”?! И здесь еще один удар. Уже геополитический. Такой своего рода сигнал партнерам по развитию, чтобы они знали, на кого делать ставку и кого можно вычеркнуть из списка. Что ж, мы знаем от Дарвина, что внутривидовая борьба — самая жесткая из всех», — заключил Вячеслав Платон.