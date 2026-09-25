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mlive.md logomlive
25 Сентября 2026, 13:04
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Тофан: Я самый большой враг Путина в регионе

Об этом глава правительства Василе Тофан заявил в интервью иностранной прессе на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Тофан: Я самый большой враг Путина в регионе.
Тофан: Я самый большой враг Путина в регионе.

В ходе интервью Тофан говорил о российском вмешательстве в дела Молдовы и заявил, что страна смогла противостоять попыткам дестабилизации. По его словам, Россия якобы потратила на такие действия сотни миллионов долларов, однако проевропейские и продемократические силы победили на выборах, сообщает mlive.md

Тофан заявил, что опыт Молдовы в противодействии российскому информационному влиянию может быть полезен и другим государствам. 

Отдельно Тофан затронул тему российских беспилотников, которые неоднократно пересекали воздушное пространство Молдовы. Он заявил, что Россия таким образом «тестирует» страны НАТО, в частности направляя дроны через территорию Молдовы в сторону Румынии. По словам премьера, аналогичные инциденты происходят и в Польше.

Тофан отметил, что количество таких нарушений увеличилось: по его словам, только в августе через территорию Молдовы пролетело больше беспилотников, чем за весь 2025 год. При этом он заявил, что не считает военное вторжение России в Молдову неизбежным или непосредственной угрозой.

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Источник
mlive.md logomlive
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