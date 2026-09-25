Плахотнюк опубликовал пост в Facebook и вспомнил басни Крылова.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы раскритиковал экономическую политику PAS и заявил, что страна может выйти из нынешней ситуации только после политических изменений, сообщает stiri.md

Плахотнюк утверждает, что население готовится к «тяжелой зиме», а экономические трудности и высокие цены на энергоносители связывает с действиями нынешней власти. Его заявление прозвучало на фоне решения парламента ввести с 26 сентября сроком на 60 дней чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах. Власти объясняют это рисками, связанными с обеспечением страны энергией и водой.

Бывший лидер демократов сравнил нынешнюю ситуацию с периодом 2016–2019 годов, когда ДПМ находилась у власти, заявив, что тогда население платило меньше за газ и электроэнергию.

«Я уверен, что многие из вас с ностальгией вспоминают экономическую реальность 2016–2019 годов (период правления Демократической партии), даже если не все готовы публично это признать», — заявил Плахотнюк.

Он утверждает, что международная ситуация, по его мнению, не может объяснить все экономические проблемы, с которыми сталкивается Молдова, и считает нынешнюю власть ответственной за ухудшение уровня жизни.

В своем обращении Плахотнюк провел параллель между нынешней властью PAS и басней Ивана Крылова «Квартет», в которой четыре персонажа безуспешно пытаются создать оркестр.

«Когда я думаю о нынешней власти PAS, я вспоминаю басню Ивана Крылова „Квартет“. Четыре персонажа — обезьяна, осел, козел и медведь — создали свой оркестр, но сколько бы они ни старались играть, в итоге производили лишь шум и хаос», — заявил бывший лидер демократов.

Плахотнюк продолжил сравнение, заявив, что «у Крылова это было смешно, а в Молдове — плачевно».

В конце своего обращения бывший лидер ДПМ заявил о необходимости политических перемен и сказал, что нынешняя власть уйдет, однако не уточнил ни сроки, ни конкретный механизм.

«Республику Молдова можно спасти, и для этого есть подходящие люди. Но сначала должен уйти „квартет“ некомпетентных людей, вышедших на политическую сцену страны», — заявил Плахотнюк.

Он также призвал граждан на выборах голосовать за тех, кого он называет «людьми конкретных дел», и заявил, что желаемые частью общества перемены произойдут.

Отметим, что Владимир Плахотнюк был приговорен в апреле 2026 года к 19 годам лишения свободы по делу о «банковской афере». Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве, отмывании денег, а также создании и руководстве преступной организацией. Приговор был обжалован. Рассмотрение дела в апелляции должно начаться 1 октября. Прокуратура просит назначить ему 25 лет лишения свободы.

Плахотнюк отвергает обвинения и утверждает, что его дело носит политический характер.