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stiri.md logostiri
25 Сентября 2026, 14:32
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Плахотнюк опубликовал пост в Facebook и вспомнил басни Крылова

Плахотнюк сравнил нынешнюю власть с периодом правления ДПМ и заявил, что при прежней власти люди жили лучше.

Плахотнюк опубликовал пост в Facebook и вспомнил басни Крылова.
Плахотнюк опубликовал пост в Facebook и вспомнил басни Крылова.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы раскритиковал экономическую политику PAS и заявил, что страна может выйти из нынешней ситуации только после политических изменений, сообщает stiri.md

Плахотнюк утверждает, что население готовится к «тяжелой зиме», а экономические трудности и высокие цены на энергоносители связывает с действиями нынешней власти. Его заявление прозвучало на фоне решения парламента ввести с 26 сентября сроком на 60 дней чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах. Власти объясняют это рисками, связанными с обеспечением страны энергией и водой.

Бывший лидер демократов сравнил нынешнюю ситуацию с периодом 2016–2019 годов, когда ДПМ находилась у власти, заявив, что тогда население платило меньше за газ и электроэнергию.

«Я уверен, что многие из вас с ностальгией вспоминают экономическую реальность 2016–2019 годов (период правления Демократической партии), даже если не все готовы публично это признать», — заявил Плахотнюк.

Он утверждает, что международная ситуация, по его мнению, не может объяснить все экономические проблемы, с которыми сталкивается Молдова, и считает нынешнюю власть ответственной за ухудшение уровня жизни. 

В своем обращении Плахотнюк провел параллель между нынешней властью PAS и басней Ивана Крылова «Квартет», в которой четыре персонажа безуспешно пытаются создать оркестр.

«Когда я думаю о нынешней власти PAS, я вспоминаю басню Ивана Крылова „Квартет“. Четыре персонажа — обезьяна, осел, козел и медведь — создали свой оркестр, но сколько бы они ни старались играть, в итоге производили лишь шум и хаос», — заявил бывший лидер демократов.

Плахотнюк продолжил сравнение, заявив, что «у Крылова это было смешно, а в Молдове — плачевно».

В конце своего обращения бывший лидер ДПМ заявил о необходимости политических перемен и сказал, что нынешняя власть уйдет, однако не уточнил ни сроки, ни конкретный механизм.

«Республику Молдова можно спасти, и для этого есть подходящие люди. Но сначала должен уйти „квартет“ некомпетентных людей, вышедших на политическую сцену страны», — заявил Плахотнюк.

Он также призвал граждан на выборах голосовать за тех, кого он называет «людьми конкретных дел», и заявил, что желаемые частью общества перемены произойдут.

Отметим, что Владимир Плахотнюк был приговорен в апреле 2026 года к 19 годам лишения свободы по делу о «банковской афере». Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве, отмывании денег, а также создании и руководстве преступной организацией. Приговор был обжалован. Рассмотрение дела в апелляции должно начаться 1 октября. Прокуратура просит назначить ему 25 лет лишения свободы. 

Плахотнюк отвергает обвинения и утверждает, что его дело носит политический характер.

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Источник
stiri.md logostiri
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