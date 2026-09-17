Песков: В Кремле не знают о планах парламента Молдовы по «свержению Лукашенко».

В Кремле не слышали о якобы создаваемой в молдавском парламенте группе, которая будет поддерживать белорусскую оппозицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам об этом ничего не известно. Я, честно говоря, никогда об этом не слышал», — сказал Песков, цитирует kommersant.ru

Бывший президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что действующая глава государства Майя Санду и правящая партия партия PAS создают парламентскую группу в поддержку экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По его словам, целью является «свержение» нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко. Заказ на это, отметил политик, дал американский миллиардер Джордж Сорос.