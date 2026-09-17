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kommersant.ru logokommersant
17 Сентября 2026, 19:07
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Песков: В Кремле не знают о планах парламента Молдовы по «свержению Лукашенко»

В Кремле не слышали о якобы создаваемой в молдавском парламенте группе, которая будет поддерживать белорусскую оппозицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: В Кремле не знают о планах парламента Молдовы по «свержению Лукашенко».
Песков: В Кремле не знают о планах парламента Молдовы по «свержению Лукашенко».

«Нам об этом ничего не известно. Я, честно говоря, никогда об этом не слышал», — сказал Песков, цитирует kommersant.ru

Бывший президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что действующая глава государства Майя Санду и правящая партия партия PAS создают парламентскую группу в поддержку экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По его словам, целью является «свержение» нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко. Заказ на это, отметил политик, дал американский миллиардер Джордж Сорос.

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Источник
kommersant.ru logokommersant
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