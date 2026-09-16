Пьорко: ЕС по-прежнему твердо привержен поддержке реформы юстиции в Молдове.

Реформа юстиции и борьба с коррупцией - ключевые элементы процесса европейской интеграции Республики Молдова, а прогресс страны на пути вступления в Европейский союз зависит от результатов, достигнутых в этих областях.

Об этом сегодня заявила посол Европейского союза в Республике Молдова Ивона Пьорко на восьмом Форуме «Реформирование юстиции и борьба с коррупцией» в Кишиневе, передает moldpres.md

Европейский дипломат подчеркнула важность форума как платформы для диалога между госучреждениями, гражданским обществом и партнерами по развитию в важный для реформы юстиции и европейского пути Республики Молдова момент.

«Безусловно, этот форум - очень важная платформа для учреждений, гражданского общества и партнеров, чтобы участвовать в открытом и конструктивном обсуждении этого крайне важного вопроса. И действительно, он проходит в исключительно важный для реформы системы юстиции в Молдове и ее европейского пути момент», - заявила Ивона Пьорко.

Посол напомнила, что Республика Молдова вступила в новый этап процесса европейской интеграции, официально открыв переговоры с Европейским союзом по кластеру 1 - «Основные ценности» и кластеру 6 - «Внешние отношения».

«Наше послание очень ясное и последовательное: правовое государство и сильное, ответственное правосудие, способное бороться с коррупцией, - ключевой элемент процесса европейской интеграции Республики Молдова. Юстиция играет ключевую роль в кластере «Основные ценности». Если объяснить совсем простыми словами, прогресс Республики Молдова на пути вступления в ЕС зависит от результатов, достигнутых в реформе правосудия и борьбе с коррупцией», - пояснила она.