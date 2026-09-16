Кожухарь: Минюст готовит программу развития юстиции до 2031 года.

Программа должна продолжить реформы, начатые в рамках стратегии на 2022–2025 годы, и сосредоточиться на качестве правосудия, эффективности учреждений, добросовестности, подготовке кадров и цифровизации, рассказал министр.

«Независимо от числа целей, которые войдут в этот документ, главное — перейти от точечных реформ к устойчивым преобразованиям, дать обществу конкретные результаты и обеспечить необратимость изменений», — сказал Владислав Кожухарь, передает rupor.md

Среди приоритетов программы министр назвал повышение качества судебных решений, развитие правосудия, ориентированного на человека, укрепление административных возможностей учреждений и расширение цифровых услуг.

Предложения, озвученные представителями судебной системы, гражданского общества и партнерами по развитию, Минюст намерен учесть при доработке программы.

По словам Кожухаря, новый этап реформы должен превратить уже принятые законы и созданные механизмы в «результаты, которые почувствуют граждане». Дополнительные требования к системе юстиции связаны с переговорами о вступлении Молдовы в Евросоюз по кластеру «Основополагающие ценности».