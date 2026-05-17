17 Мая 2026, 13:00
10 600
Ответ Санду на предложение, что она могла бы стать президентом Румынии, вызвал улыбки

Президент Молдовы Майя Санду побывала с официальным визитом в Эстонии, где приняла участие в конференции Lennart Meri - ежегодном мероприятии, посвященном внешней политике и вопросам безопасности, проходящем в Таллине.

Майю Санду спросили о том, почему она не реализует объединение с Румынией, передает protv.md

Майя Санду ответила, что в настоящее время в Республике Молдова существует более высокая поддержка европейской интеграции, и именно этого курса придерживаются власти.

Глава государства также напомнила о референдуме по европейской интеграции, заявив, что его результаты продемонстрировали поддержку населением европейского курса страны.

Майя Санду подчеркнула, что главной целью остается сохранение Республики Молдова «частью свободного мира» и обеспечение безопасности граждан.

Разговор продолжился в более непринужденной атмосфере после выступления президента Черногории Якова Милатовича, который заявил, что Майя Санду «однажды могла бы стать президентом Румынии», добавив, что она была бы «прекрасным президентом независимо от страны».

Ответ президента Молдовы вызвал улыбки в зале.

«Большое спасибо! Мне бы хотелось немного заняться садоводством после того, как я со всем этим закончу», - ответила Санду,

После ответа Майи Санду вмешалась модератор конференции, пошутив: «Садоводством можно заниматься и в Румынии».

