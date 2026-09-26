Новый посол США прибыл в Кишинев и попросил рекомендации, какие места посетить

В сообщении, опубликованном на странице посольства США в соцсетях на румынском, русском и английском языках, дипломат отметил, что хочет лучше узнать Молдову и познакомиться с как можно большим числом ее жителей.

Назначенный посол США в Молдове Джозеф Марк Буркхалтер 25 сентября прибыл в Кишинев.

«Здравствуй, Молдова! Мы с моей супругой Джиной вчера прибыли в Кишинев. Мы с нетерпением ждем возможности работать над укреплением и развитием еще более прочных и процветающих отношений между Соединенными Штатами и Республикой Молдова», - сказал Буркхалтер.

По словам Буркхалтера, вместе с супругой они также прогулялись по центру Кишинева и осмотрели здания парламента, правительства и администрации президента.

Дипломат отметил, что хочет лучше узнать Молдову и познакомиться с как можно большим числом ее жителей. Во время своей первой прогулки по столице он посетил парк Штефана чел Маре и памятник молдавскому господарю.

«Буду рад вашим рекомендациям о том, какие места стоит посетить, чем заняться и какие традиционные блюда попробовать, пока я знакомлюсь с вашей прекрасной страной и её замечательными людьми», - добавил посол.