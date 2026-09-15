Расширение пригородов Кишинева потребует 300 км водопроводных сетей.

Расширение жилых зон в пригородах Кишинёва может потребовать строительства до 300 километров новых водопроводных сетей и до 250 километров канализационных труб.

Эти оценки содержатся в Обосновании проекта «Городская инфраструктура/коммунальные услуги», разработанном в рамках обновления Генерального градостроительного плана столицы, передает ipn.md

Согласно мэрии Кишинева, необходимо также строительство новых насосных станций. Муниципалитет отмечает, что жилищное строительство в районах, где нет централизованной канализации, может привести к более широкому использованию септических резервуаров. Таким образом, существует риск загрязнения грунтовых вод, особенно если канализационная инфраструктура не будет расширяться одновременно с новым строительством.

В настоящее время существуют значительные различия между столицей и входящими в состав муниципалитета населёнными пунктами в плане доступа к коммунальным услугам. Если в Кишинёве централизованное водоснабжение охватывает примерно 95% населения, то в других населённых пунктах муниципалитета уровень варьируется от 0 до 85%, и часть жителей продолжает пользоваться водой из колодцев.

Муниципальные власти уточняют, что одно из предложенных направлений для нового Генерального градостроительного плана — это координация жилищного строительства с доступной инфраструктурой. Производительность сетей должна быть проверена до разрешения крупномасштабных разработок, а расширение составляющих населенных пунктов должно быть скоординировано с развитием водоснабжения и канализационных сетей.

Исследование инфраструктуры и коммунальных услуг является частью процесса обновления Генерального плана города на 2040 год. Общественные консультации по этому вопросу проводятся с 4 сентября по 7 октября, а публичное заседание запланировано на 23 сентября в претуре района Буюкань.